ASSE : Abi réalise une demande surprenante au peuple vert

Longtemps, Charles Abi a peiné à débloquer son compteur de buts. Depuis le début de l’année 2021, le buteur de l’ASSE a trouvé le déclic (un but toutes les 173 minutes en L1). Un bon signe pour les Verts dans la course au maintien.

Interrogé, en conférence de presse, sur les grosses attentes qui entourent son cas, l’intéressé a réalisé une demande auprès des supporters : « En jeunes, en Gambardella, j’ai marqué des buts. Il y a eu pas mal d’attente mais il faut du temps. J’ai été repositionné, je suis passé d’un côté au rôle de 9. Entre le monde des ados et des adultes, c’est compliqué physiquement. Il y a aussi une différence technique et tactique, c’est beaucoup plus fin. »

Pour Abi, les supporters de l’ASSE font preuves d’énormément d’exigence : « Il faut laisser le temps de faire les choses. Quand on regarde à la télévision, on ne se rend pas compte du niveau des joueurs. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais je suis prêt à travailler. Physiquement ça va mieux, c’est important aussi de pouvoir enchaîner. »