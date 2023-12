Amiens - ASSE : quatrième défaite consécutive... les notes des Verts à la Licorne

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

GREEN (4)

Peu sollicité en début de match, il a été vigilant sur une frappe lointaine de Kakuta (12e). Une première mi-temps tranquille jusqu'à ce que Leautey vienne le fusiller sur l'ouverture du score. En difficulté sur un coup franc excentré qui a failli le surprendre (73e). Depuis que Larsonneur n'est plus là, c'est la bérézina, mais est-ce vraiment sa faute ?



APPIAH (4)

L'ancien nantais a sorti un match plutôt solide dans son couloir droit. Sans pointer le nez en attaque, y compris en deuxième mi-temps alors que son équipe était menée...

BATUBINSIKA (5)

Une intervention autoritaire, d'entrée (4e). Il s'est imposé dans les duels, notamment dans les airs. Kakuta l'a éliminé sur le but de Leautey mais il a réalisé un super retour pour contrer Tapsoba, seul face à Green (69e). Le défenseur vert le moins mauvais.

BRIANCON (4)

En retard sur son premier tacle, il a eu de la chance de ne pas recevoir de carton (11e). Un capitaine courageux, mais plus laborieux que sécurisant...

PETROT (4), puis FOMBA

L'ouverture du score est venue du côté de Pétrot. Il a eu une balle de 1-1 mais a expédié sa reprise en touche (83e). Avant d'être remplacé par RIVERA.

Tardieu déçoit encore

TARDIEU (3), puis FOMBA

Devant la défense, Tardieu a eu du déchet dans ses transmissions, n'a pas su donner du rythme au jeu et a récupéré peu de ballons. Souvent par terre, à rouspéter. On a de plus en plus de mal à voir son apport et à le trouver bon... Remplacé par FOMBA.

CAFARO (3)

Sur son aile droite, Cafaro a buté sur Gurtner, à bout portant (30e). Il a mal joué certains coups et n'a pas défendu sur le but de Leautey. Un coup franc sur Gurtner (65e), puis un deuxième (67e), avant de disparaitre. Une fin de match en marchant.

MOUEFFEK (5)

Actif, toujours tourné vers l'avant, Moueffek a été, comme contre Pau, le meilleur Vert sur le terrain. Il a été le premier à solliciter Gurtner (6e). Et il s'est battu comme un chien jusqu'au bout. D'autres devraient en prendre de la graine...

BOUCHOUARI (4), puis CISSE

Toujours aussi emprunté devant le but, Bouchouari a expédié une frappe dans les nuages alors qu'il était en position de marquer (30e). Dans le jeu, on ne l'a pas beaucoup vu. Remplacé à l'entame du dernier quart d'heure par CISSE, entrant le plus remuant.

CHAMBOST (3), puis CHARBONNIER

Milieu gauche, Chambost a initié deux ou trois mouvements intéressants en première mi-temps. Mais il a oublié de défendre sur l'ouverture du score de Leautey et on ne l'a plus vu jusqu'à son remplacement par CHARBONNIER, qui n'a rien fait de bon.



SISSOKO (4)

Seul en pointe dans le 4-3-3 mis en place par Batlles, Sissoko a beaucoup bougé sur le front de l'attaque en début de match. Quelques remises dos au but, une frappe au dessus (30e), mais il s'est éclipsé en deuxième mi-temps même s'il a provoqué quelques fautes. Au pain sec.

Podcast Men's Up Life