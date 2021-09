AS Monaco - ASSE (3-1) : Puel n'accable pas Green et félicite ses joueurs malgré la défaite

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Réduit à 10 dès la 33e minute après l'exclusion d'Etienne Green, l'AS Saint-Etienne a résisté jusqu'à l'heure de jeu avant de craquer en fin de match et de s'incliner ce mercredi sur la pelouse de l'AS Monaco (3-1), pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Les Verts, qui enchaînent une quatrième défaite consécutive en championnat, s'enlisent dans la zone rouge.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur stéphanois, Claude Puel, n'a pas voulu accabler son gardien et était plutôt satisfait de la prestation de son équipe malgré la défaite. "C'est comme ça. On était venu ici pour chercher les trois points, quel que soit l'adversaire. On a encore une fois montré de bonnes choses, qu'on n'était pas venu en victime ici. Je n'ai rien de spécial à dire sur Green, il est dernier défenseur, il sort, il essaie de rattraper une faute de relance. Il nous a sauvés sur tellement de situations, je considère que même sur cette situation, il se sacrifie en quelque sorte pour intervenir."

90+5e : 🔚 Quand ça ne veut pas...



Longtemps à dix, les Verts s'inclinent à Monaco.



🔴 3-1 💚 #ASMASSE pic.twitter.com/mxTTQKlRjI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 22, 2021