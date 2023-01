ASSE : pourquoi le déplacement des Verts à Bastia s'annonce compliqué

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Rechute pour les Verts. L'ASSE, qui restait sur deux succès consécutifs en L2, n'a pas su, samedi, faire la passe de trois en s'inclinant face au FC Sochaux (2-3) alors que Charbonnier et les siens menaient au score à la 86e minute...Un revers, un de plus, qui ne laisse rien augurer de bon alors que les Verts se déplacent demain en Corse afin d'y affronter le SC Bastia.

Laurent Batlles, qui a besoin de points pour sortir de la zone rouge, devra se passer des services de Briançon et de Bamba, blessés. Et si le déplacement à Furiani n'est déjà jamais simple, on constate que les Corses ont dans leur poche un atout considérable méconnu dans le Forez : la régularité.

Bastia, 5e de L2 et battu dans le chaudron lors du match aller 5-0, aligne les succès à domicile depuis le mois de novembre dernier. Caen, Valenciennes et Pau sont du coup repartis bredouilles de l'ile de beauté. Le club corse reste même sur une série de six matches sans défaite avec une victoire, ce week-end, sur le terrain de Grenoble.

Des résultats, de la confiance et de la constance, c'est justement tout ce qui manque aux Verts depuis des mois.