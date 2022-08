ASSE : 2 joueurs écartés par Batlles après leur prestation à Dijon !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En début de journée, l'insider Mohamed Toubache-Ter avait annoncé que Laurent Batlles allait prendre quelques décisions fortes après la défaite à Dijon (1-2). Que ce n'était pas parce qu'il n'a pas un caractère volcanique que le nouvel entraîneur de l'ASSE ne sait pas se faire respecter. Il avait raison. Le Progrès explique en effet que trois joueurs se sont entraînés à l'écart ce mardi, dont deux pour performances insuffisantes en Bourgogne !

Ces deux joueurs sont Yvann Maçon et Zaydou Youssouf. Ils étaient accompagnés de Denis Bouanga, expulsé à Dijon et donc suspendu ce week-end. Le quotidien régional assure que rien n'est définitif et que ces joueurs pourront réintégrer le groupe prochainement à condition qu'ils fassent preuve d'une mentalité exemplaire. Effectivement, ça ne rigole pas à Sainté !