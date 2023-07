ASSE : 2 petits nouveaux et 2 absents de taille à la reprise des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L’heure de la reprise a sonné à l’ASSE. Comme pour plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, les Verts reprennent le chemin de l’entraînement ce matin en ordre dispersé. Selon Le Progrès, Laurent Batlles ne devrait ainsi pas pouvoir compter sur la présence de deux joueurs sur le départ.

Neyou et Bakayoko absents et sur le départ ?

« Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko ne devraient pas faire partie du groupe qui reprendra ce lundi. L’idée est toujours de leur trouver une porte de sortie », peut-on lire dans le quotidien régional. Si Niels Nkounkou, pris avec les Espoirs, et Benjamin Bouchouari avec le Maroc, seront aussi absents, les néo-pros Cheikh Fall et Karim Cissé seront quant à eux de la partie.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

VOUS ATTENDEZ QUOI ??? 😡

🎙️- Balbir : " Mendy, le profil idéal pour l'après-Krasso"

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/q2Zqh408W4 pic.twitter.com/HuIC4y0w30 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 27, 2023

Podcast Men's Up Life