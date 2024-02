ASSE : 2 retours et un invité surprise à l'entraînement

Est-ce parce que l'ASSE pèche au niveau de l'efficacité offensive depuis plusieurs matches ? Toujours est-il que ce mercredi, l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, avait convoqué le jeune attaquant Enzo Mayilla, comme le révèle le média La Mise au Vert. Majeur depuis le 2 janvier, il évolue habituellement avec les U19 stéphanois, avec lesquels il a marqué un but en six matches de championnat depuis le début de la saison.

Par ailleurs, Evect annonce les retours prochains de Karim Cissé et Ibrahim Sissoko dans le groupe. Le Guinéen a passé des tests physiques à L'Etrat ce mercredi alors que le Malien est attendu demain pour la même chose. Si ces tests s'avèrent positifs, les deux pourraient faire partie des joueurs convoqués pour la réception de Troyes lundi, en clôture de la 24e journée de Ligue 2.

