ASSE : trois anciens Verts en perdition totale en Suisse

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On promettait un bel avenir à Charles Abi et Bilal Benkhedim, deux des héros de la victoire de l'ASSE en coupe Gambardella en 2019. Mais cinq ans plus tard, l'attaquant et le milieu offensif sont portés disparus, ou presque. Tous comme l'ancien portier stéphanois et lensois Jérémie Vachoux, Abi et Benkhedim font partie de l'effectif de Lausanne-Ouchy, lanterne rouge du championnat suisse, où ils ne jouent pas.

Abi, Benkhedim et Vachoux dans la galère

Et où ils ne sont plus payés, à en croire les informations de Kmedia, relayé par Peuple Vert. En effet, les joueurs du club n'auraient pas reçu leur salaire du mois de janvier. Et la direction du club aurait affirmé que les performances de l'équipe et à la probable relégation qui se dessine les ont incité à prendre cette décision !

🚨 EXCLU @KMedia_ch

Les joueurs du SLO n'ont pas reçu leur salaire de janvier! Il en va de même pour une prime de victoire datant du mois de novembre. La justification donnée aux joueurs serait les récentes performances du club, qui sont en-dessous des attentes de la direction. pic.twitter.com/vQuqLUANaU — KMedia (@KMedia_ch) February 6, 2024

Podcast Men's Up Life