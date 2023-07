ASSE : trois jeunes ont tapé dans l'oeil de Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE a remporté son premier match de préparation hier à Andrézieux contre l'UNFP (5-2). Ibrahima Wadji, auteur d'un doublé, a flambé, mais parmi les jeunes joueurs, certains ont marqué des points.

Cissé a épaté, Gauthier décisif

C'est le cas de Karim Cissé. Le néo-pro s'est illustré en rendant une très bonne copie au milieu avec sa technique et sa puissance. Il ne s'y prendrait pas autrement pour se faire une place dans la rotation... Antoine Gauthier aussi a assuré. Le gaucher, aligné en piston en deuxième mi-temps, a fait de grosses différences. C'est lui qui a provoqué le penalty du 3e but, et c'est lui qui a initié le 5e but en servant El-Hadji Dieye, qui a lui aussi marqué des points en de match, avec sa vitesse. Seul bémol, la blessure de Beres Owusu, qui devrait rater la suite de la campagne de matches amicaux. Le défenseur de 19 ans devrait être sur le flanc trois semaines.

61' Les Verts refont le break. Suite à un penalty obtenu par Gauthier sur une belle ouverture de Chambost, Cafaro transforme le penalty.



3️⃣-1️⃣#ASSEUNFP pic.twitter.com/JYIA0qMuZV — Envertetcontretous (@Site_Evect) July 12, 2023

