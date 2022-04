ASSE : 3 points vitaux contre Brest, Camara en sauveur

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La victoire était impérative pour l'AS Saint-Etienne ce samedi après-midi. Histoire de retrouver de la confiance après les deux roustes endurées contre l'OM (2-4) et à Lorient (2-6) mais, surtout, histoire de rester dans la course au maintien. Car si les Verts étaient toujours 18es, ils étaient dans le viseur de Girondins de Bordeaux ayant battu Metz (3-1) dimanche dernier et chez qui ils iront mercredi prochain. Un mauvais résultat cet après-midi et le FCGB aurait pu passer devant l'ASSE la semaine prochaine.

Tranquille pour regarder Clermont et Bordeaux demain

Tout a mal débuté avec cette ouverture du score rapide de Franck Honorat (9e), un ancien de la maison ayant profité d'une grosse erreur défensive pour se présenter devant Paul Bernardoni. Heureusement, le doute n'a pas eu le temps de s'installer, Mahdi Camara égalisant à la 14e minute en reprenant de la tête un corner venu de la gauche. Six minutes avant le pause, le milieu de terrain, suspendu la semaine dernière pour avoir agressé le gardien de la réserve, a doublé la mise d'un but... de la poitrine sur un corner de Denis Bouanga.

Avec ce succès, l'AS Saint-Etienne monte provisoirement à la 17e place, en attendant le résultat de Clermont demain à Metz. Non seulement les hommes de Pascal Dupraz pourraient terminer cette 32e journée au-delà de la ligne de flottaison mais, surtout, ils ont de bonnes chances de conserver leurs quatre points d'avance sur Bordeaux avant d'aller au Matmut-Atlantique, les Girondins allant jouer à Lyon demain. Après la tempête, le beau temps est peut-être de retour dans le Forez !

Pour résumer L'ASSE a remporté une victoire précieux face au Stade Brestois (2-1), sortant provisoirement de la zone rouge et prenant quatre points d'avance sur les Girondins de Bordeaux, où ils se rendront lors de la prochaine journée.

Raphaël Nouet

Rédacteur