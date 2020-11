ASSE : 3 tauliers de l'effectif ont provoqué la réunion de la dernière chance avant le derby

L'insider Mohamed Toubach-Ter avait mis la bave aux lèvres des supporters stéphanois en début de soirée avec un seul tweet. Il avait écrit que "quelque chose d'important, de fondateur même" s'était produit à l'ASSE hier mardi. Cette chose vitale pour la suite de la saison des Verts a été dévoilée il y a quelques minutes.

"Ce groupe avait besoin de se parler"

"Grosse et constructive discussion hier dans le groupe stéphanois !, a écrit Toubach-Ter. Une prise de conscience initiée par trois joueurs : Debuchy, Hamouma et Moulin. Ce groupe avait besoin de se parler, de se dire les choses afin de stopper l’hémorragie… en espérant repartir du bon pied."

Une initiative bienvenue alors que les Verts restent sur cinq défaites consécutives et qu'ils affronteront un Lyon en pleine bourre dimanche au Groupama Stadium. Claude Puel semblait ne plus savoir quoi faire pour provoquer un électrochoc au sein d'un groupe très jeune. Heureusement, donc, les trois trentenaires Mathieu Debuchy, Jessy Moulin et Romain Hamouma, qui se sont partagés le brassard depuis le début de la saison, ont pris le relai.