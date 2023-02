ASSE : 3 Verts sous la menace contre Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Remonté à la 18e place après sa victoire à l'arraché sur Annecy (3-2), l'AS Saint-Etienne a un très bon coup à jouer demain dimanche contre Dijon, qui le devance au classement et qui est en chute libre actuellement. Si les Verts s'imposent face aux Bourguignons et que Nîmes s'incline à Rodez plus tard dans la journée, le club forézien pourrait carrément sortir de la zone rouge.

Mais dans ce match face à Dijon qui s'annonce engagé, les Stéphanois devront prendre garde à ne pas être sanctionnés. Car, comme le rappelle le site Peuple Vert, Gaëtan Charbonnier, Mickaël Nadé et Laurent Batlles pourraient être suspendus pour le prochain match en cas d'avertissement face au DFCO. Or, le prochain match sera à Nîmes, autre concurrent au maintien !