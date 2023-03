ASSE : à Bordeaux, les Verts ont signé un exploit digne des cadors de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE poursuit sa remontada en Ligue 2. Après quatre victoires consécutives, les Verts ont eu beau avoir été accrochés à Bordeaux samedi (1-1), ils ne perdent plus et peuvent désormais préparer la suite de la saison avec plus de sérénité.

Les supporters de l’ASSE sont dans la même veine et ont repris leurs bonnes vieilles habitudes en terme de suivi. Selon ARL FM, 29 907 spectateurs ont ainsi assisté au match samedi au Matmut Atlantique.

Ce chiffre serait incontestablement la meilleure affluence de la saison en Ligue 2. Il s’agirait même de la quatrième affluence du week-end en France, tous championnats confondus ! De là à dire que la place de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux est en Ligue 1...