ASSE : Abi n'est pas le seul grand gagnant de la victoire à Nice (1-0)

Début janvier, Charles Abi avait ouvert son compteur en L1 en sauvant l’honneur à Reims (1-3). Mais son but à Nice (1-0) est autrement plus important. Il vaut 3 points. Et plus encore pour l'ASSE après l’humiliation du derby et le coup de pression de ses groupes Ultras à L'Etrat. « Charles passe des paliers à son rythme. On se posait la question pour un prêt cet hiver, il nous a donné la réponse sur ce match. Il faut être patient avec lui comme avec tous les jeunes. Ils ont besoin de temps de jeu pour s'élever », a expliqué Claude Puel.

Sow et Aouchiche en évidence eux aussi

Le Castrais a également mis en avant la prestation du jeune Saidou Sow. « Il y a beaucoup de satisfactions. Un garçon comme Saidou Sow a fait un très bon match. Il progresse énormément. » Préféré à Timothée Kolodziejczak, catastrophique lors du derby, le jeune guinéen, qui avait été à son avantage lors de sa dernière titularisation à Strasbourg, a encore fait bonne impression à Nice. Où Adil Aouchiche a également marqué des points. L'ancien parisien a retrouvé une place de titulaire après avoir pas mal mangé du banc ces dernières semaines et il a fait parler sa qualité de passe en début de rencontre en servant Hamouma (9e) et Nordin (22e). Puis avec une belle ouverture pour la tête de Bouanga (75e) avant de céder sa place à Abi. Un coaching gagnant pour Puel.