ASSE : Adil Aouchiche a déjà gagné le cœur des supporters

Jean-Loup, Ploërmel :

''Une chose est sûre : il a du ballon ! Pour ce début de championnat, je restais tout de même sur ma faim. Peut-être que l'on attendait trop de lui, et trop rapidement. Mais je me disais que si Puel avait tant insisté, c'est qu'il devait bien y avoir une raison. Il se trompe rarement avec les jeunes. Et là contre Nantes, il a été excellent. J'espère qu'il va réussir à enchaîner !''

Jérémy, Beauchastel :

''Des débuts en demi-teinte, mais un gros match de sa part contre Nantes. Il a en plus marqué son premier but en Ligue 1. C'est vrai qu'il n'a que 18 ans et aucune expérience en Ligue 1, mais Puel a placé beaucoup d'espoirs en lui. Les supporters stéphanois sont en droit d'attendre beaucoup de ce joueur. Le coach l'installe en plus dans un rôle de numéro 10, il a donc une certaine importance dans l'équipe. Je trouve qu'il a montré des choses prometteuses : ses qualités techniques bien évidemment, mais aussi ses coups de pied intéressants et son coffre physique. On va observer son évolution de près lors des prochaines échéances.''

Antoine, Saint-Étienne :

''Aouchiche est très prometteur. Il peut se montrer décisif, comme il l'a été le week-end dernier. Il manque juste encore un peu de confiance, peut-être avec le groupe... Je ne suis pas inquiet, il faut lui laisser du temps. Claude Puel lui donne du temps de jeu en ce début de saison, et au fur et à mesure des matches, il va se créer plus d'occasions et ça va payer !''

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

''Les débuts d'Aouchiche sont mitigés. C'est un jeune joueur à fort potentiel et j'ai la conviction qu'il va éclore tôt ou tard. Il faut de l'indulgence et de la patience car il ne faut pas oublier qu'il n'a pas d'expérience dans l'élite. C'est pour cela qu'il faut lui laisser du temps pour réellement voir son niveau de jeu. Mais il doit s'appuyer sur sa dernière prestation pour les matches à venir.''

Audrey, Sennecey-le-Grand :

''Je l'ai trouvé assez timide lors des trois premières rencontres, même s'il a montré qu'il avait des qualités évidentes balle au pied. Après, il ne faut pas oublier qu'il découvre cette saison la Ligue 1, une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers... Mais là contre Nantes, il a fait un gros match. Il lui faut encore quelques rencontres pour nous montrer ce qu'il vaut vraiment, mais je ne doute pas qu'on a là un super joueur sous le maillot vert.''

Pascal, Chomérac :

''L'équipe obtient d'excellents résultats en ce début de saison et pourtant il n'est pas encore au top de sa forme. Sa prestation contre Nantes a été convaincante : 1 but, 1 passe décisive. L'enchaînement des matches ne va être que bénéfique pour lui. Claude Puel s'est battu pour le faire venir chez nous et ce n'est pas pour rien. Il a un très fort potentiel ! Malheureusement, dans le football actuel, on est souvent contraint d'opter pour une politique de trading. S'il réalise une bonne saison, il pourrait rester éventuellement une saison de plus, et après il s'en ira dans un club plus amibitieux. Pour l'heure, il est à ''Sainté'' et j'espère qu'il va exploser.''

Christophe, Montpellier :

''Ses débuts ont été moyens, mais il ne fallait pas être trop exigeant. Il fallait juste lui laisser prendre ses marques dans le groupe, dans le club et s'adapter au style de jeu que souhaite mettre en place Puel. Il a réalisé face à Nantes son meilleur match sous le maillot vert. À confirmer ! Mais je suis sûr qu'on a fait une très bonne recrue.''

Propos recueillis par Yohann Gil