ASSE : Adil Aouchiche, la preuve par 9

Aligné en pointe avec Arnaud Nordin lors du derby à Lyon (0-1), vendredi dernier, Adil Aouchiche, très discret, a été remplacé dès la mi-temps par Pascal Dupraz, qui a lancé Bakary Sako à sa place. C'est la 9e fois depuis son arrivée à l'ASSE il y a un an et demi qu'Aouchiche, lorsqu'il est titulaire, est remplacé dès la mi-temps... Cette saison, cela lui était déjà arrivé à Marseille (1-3), contre le PSG (1-3) et face à Rennes (0-5).

Celui qui était présenté à son arrivée comme une « pépite », le porte drapeau du projet jeunes de Claude Puel, a inscrit 2 buts en 56 matches sous le maillot vert, tardant toujours à s'imposer et à justifier son potentiel. Les Verts avaient dépensé 4 M€ pour l'enrôler, le montant de sa prime à la signature.

