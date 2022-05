ASSE - AJ Auxerre : Dupraz se fait chambrer par un joueur de l’AJA

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Pascal Dupraz n’a pas réussi à maintenir l’ASSE dans l’élite. Les Verts sont reversés en Ligue 2 après leur barrage contre l’AJ Auxerre. À l’issue de la rencontre, les supporters des stéphanois ont envahi le terrain et les joueurs ont dû courir vite vers leur vestiaire. Bien après la fin du match, un joueur auxerrois a chambré Pascal Dupraz.

En effet, alors que les joueurs d’Auxerre se sont rendus au milieu de la nuit au stade de l'Abbé Deschamps pour communier avec les supporters, Quentin Bernard chambre le coach des Verts avec ce chant : « On entend moins chanter Pascal Dupraz ». Le défenseur gauche ne s’est pas arrêté là et a fait passer un message : « Parce que la bagarre c'est bien dans le foot mais le jeu c'est mieux. On lui a montré ce soir. ».

Le principal intéressé appréciera…

Spéciale dédicace de Quentin Bernard à l’entraîneur stéphanois Pascal Dupraz ! #AJAenLigue1 pic.twitter.com/Bw9owsa3VC — L'Yonne républicaine Terre de Sports (@lyonne_sports) May 30, 2022

