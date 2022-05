ASSE - AJ Auxerre : le bilan des blessés après les incidents, grosse frayeur pour le fils d'un joueur stéphanois !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les incidents qui ont émaillé le barrage retour d'accession à la Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'AJ Auxerre (1-1, 4-5 tab) ont laissé des traces. Selon les informations du journal L'Equipe, le fils du milieu de terrain stéphanois, Zaydou Youssouf, présent en tribune latérale, s'est retrouvé en insuffisance respiratoire à cause des gaz lacrymogènes. Par ailleurs, selon la préfecture de la Loire, deux joueurs de l'AJA, 17 supporters et 14 policiers ont été légèrement blessés après ces graves incidents.

Les troubles à l’ordre public ont cessé à 23h15. Les 1154 supporters de @AJA puis les joueurs ont pu quitter le stade en toute sécurité à partir de minuit sous escorte policière

Bilan : 14 blessés légers (BL) parmi les👮🏽 17BL parmi les supporters et 2BL parmi les joueurs de l’AJA https://t.co/RRrVwjBXuq — Préfète de la Loire (@Prefecture42) May 29, 2022

