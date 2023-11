ASSE : les Verts vont profiter d'un avantage qui fait grand bruit à Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE est désormais 7e de Ligue 2. Suite à leurs trois défaites d’affilée, les Verts ont reculé au classement et doivent impérativement réagir samedi à Amiens (19h) pour reprendre le wagon de la montée. Les supporters l’ont bien compris et se sont déjà mobilisés en nombre à Amiens puisque le club a annoncé sur X que le parcage sera complet, comme lors de la saison passée. L’ensemble des places a en effet été réservé par les différents groupes de supporters, qui seront un peu plus de 8 000 à se rendre au stade de la Licorne.

Le SCA privé de ses supporters !

Sur place, les fans de l’ASSE profiteront sans doute des tensions intestines parmi les supporters locaux, qui prévoient même une grève des encouragements du SCA ! « On n’aime pas jouer au football dans ces conditions, mais il faut respecter la position des supporters. Ils ne sont pas là, il y a des raisons que tout le monde connaît et on respecte, déplore Omar Daf. On aurait aimé gagner ce match pour eux. »

