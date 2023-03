ASSE - Amiens : Krasso dans un jour sans, Larsonneur et Nkounkou en sauveurs... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

LARSONNEUR (6)

Une belle envolée devant Fofana (28e) et un bel arrêt sur une frappe en coin de Leautey (76e), juste après l'égalisation de Nkounkou... il a encore été décisif.

SOW (5)

Il a imposé son physique dans les duels et placé un coup de tête puissant de peu à côté (65e). Mais Leautey l'a fait souffrir, surtout sur la fin.



BRIANCON (5,5)

L'ancien nîmois est de plus en plus solide au poste. Des interceptions, des couvertures. En place.



PETROT (5)

Nkounkou a encore laissé beaucoup d'espaces dans son couloir mais il a bien colmaté les brèches... à part sur le but de Gomis.

APPIAH (5), puis CAFARO

Appiah n'a pas hésité à prendre son couloir et il a plutôt fait bonne garde défensivement même si le but amiénois est venu de son côté. Remplacé par CAFARO, qui a effectué de nombreux centres et encore pris un jaune un peu stupide, pour un tirage de maillot.



MONCONDUIT (5,5)

Très présent. Une grosse activité, que ce soit dans le pressing ou l'orientation du jeu. Une ouverture lumineuse pour Nkounkou (49e). Dommage qu'il ait pris ce carton jaune qui lui vaudra une suspension face à Niort...



FOMBA (4,5), puis LOBRY

Aligné aux côtés de Monconduit, Fomba a manqué de rythme et d'automatismes, et il a raté quelques passes faciles. Il avait mieux débuté sa deuxième mi-temps avant de céder sa place à LOBRY, qui a bien redynamisé l'équipe avec son volume et sa détermination.



NKOUNKOU (6)

Son égalisation, sur une percée en solo conclue par une frappe contrée imparable pour Gurtner, a permis à l'ASSE d'éviter la défaite. Un but qui a récompensé son activité. Jusque-là, à part un caviar vendangé par Wadji (49e), il avait beaucoup raté. Persévérant et en réussite !

BAMBA (4), puis BOUCHOUARI

Titularisé, Bamba est entré dans le match avec beaucoup de détermination. Entreprenant, il a buté sur Gurtner (26e), mais il s'est vite éteint. Décevant. Remplacé par BOUCHOUARI, auteur d'une très bonne entrée avec des remontées de balle qui ont de suite mis la défense picarde sur le reculoir.

KRASSO (4)

La grosse déception du match, c'est lui. Le maitre à jouer des Verts a mis Wadji sur orbite en début de rencontre (10e) mais il n'a fait aucune différence par la suite. Beaucoup de mauvais choix, de dribbles ratées. Ce n'était vraiment pas sa soirée !



WADJI (4), puis CHAMBOST

Wadji aussi est passé à côté de son match. Il a apporté de la profondeur, avec ses appels et sa vitesse, mais la justesse lui a fait défaut. Notamment quand il s'est emmêlé les pinceaux au moment de reprendre à bout portant un super centre de Nkounkou (49e). Remplacé par CHAMBOST.