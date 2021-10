ASSE - SCO d’Angers (2-2) : Pierre Ménès insulte les supporters des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Il est marrant, Pierre Ménès… Il se plaint depuis toujours de la violence des réseaux sociaux à son égard mais refuse de comprendre qu’il s’agit d’un retour de bâton proportionnel à la façon toujours très crue dont il analyse les événements dans le milieu du foot. S’il utilisais des mots moins forts, s’il évitait de traiter tout le monde d’imbéciles ou de nuls, peut-être qu’il trouverait des réactions plus nuancées à ses propos…

Par exemple, dans son analyse d'après ASSE-Angers (2-2) hier, il n'a rien trouvé de mieux que de parler de "connerie crasse des supporters stéphanois" à propos des lancers de fumigènes ayant conduit à un report d'une heure du coup d'envoi ! Un peu plus loin dans son papier, il estime le public vert "difficile", alors que ça fait tout de même plus de deux ans que les résultats sont catastrophiques et que son équipe est actuellement dernière de Ligue 1 ! Bref, ça risque de se déchaîner de nouveau à son égard mais, comme d'habitude, ce ne sera pas de sa faute…

"Connerie crasse des supporters stéphanois"....CLASSE !!! On va éviter de revenir sur vos "écarts" sinon on serait obligé de reprendre les mêmes termes non? Pis on est tellement fort derrière un clavier....👎 — ScapDidoo #💉💉#anti LFI-RN-EELV#Soutien FDO (@DidooScap) October 22, 2021