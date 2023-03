ASSE, Angers : la galère angevine continue pour Bernardoni, Thioub, Ghoulam et Diony

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lanterne rouge de L1, le SCO est en pleine déconfiture. Abdel Bouhazama a démissionné après un passage catastrophique, entre mauvais résultats et dérapages, et au sein du club angevin, les quatre autres anciens pensionnaires de l'ASSE sont loin de surnager. Après avoir encaissé 37 buts en 19 matches de L1 avec les Verts la saison dernière, Paul Bernardoni en a pris 45 en 19 matches joués dans l'élite cette saison. Sada Thioub affiche des stats faméliques pour un ailier (0 but, 1 passe décisive en 19 matches).

Ghoulam toujours sur le flanc

Faouzi Ghoulam, blessé au mollet depuis trois semaines, un soir de défaite contre Lyon, pointe à l'infirmerie. Son retour est programmé pour début avril. Le défenseur algérien, qui a préféré rejoindre le SCO plutôt que l'ASSE cet hiver, n'est que spectateur de la descente aux enfers de son nouveau club et il en est de même pour Loïs Diony. L'attaquant, qui s'est fait les croisés en septembre dernier, en termine avec sa rééducation.