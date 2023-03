ASSE : les louanges d'un ancien Vert à Galtier

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Il n'a rien oublié. Malgré le temps qui passe, son départ vers l'Angleterre et son ascension au plus haut niveau. Désormais à West Ham, l'ancien défenseur de l'ASSE, Kurt Zouma, a profité d'un entretien accordé au site de l'UEFA, et en partie retranscrit par le site poteauxcarrés, pour remercier un certain Christophe Galtier.

Qui a lancé le jeune joueur de l'époque dans le grand bain. Et qui a indéniablement marqué son existence de footballeur professionnel. "A Saint-Etienne, le coach m’a beaucoup aidé, j’ai eu beaucoup de conseils de la part des coaches et des anciens qui étaient là-bas. Ils m’ont vite mis dans le bain et tout s’est bien passé pour moi. Christophe Galtier, c’est un grand homme. Partout où il est allé, il a gagné. A Saint-Etienne, on a gagné la Coupe de la Ligue ensemble. Le club n’avait pas gagné de trophée depuis 40 ans ou un truc comme ça, ça faisait très longtemps. Il a réussi à ramener ce trophée à Saint-Etienne, c’est quelqu’un qui mérite beaucoup de respect. Il mérite d’être là où il est au PSG, il a beaucoup travaillé pour ça. J’ai une relation spéciale avec lui parce qu’il m’a fait commencer à 16 ans et demi, presque 17 ans."