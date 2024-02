ASSE - Annecy : la réaction de Dall'Oglio, qui vise maintenant le titre de champion

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après la troisième victoire consécutive de son équipe contre Annecy (2-1), l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Olivier Dall'Oglio, était satisfait du résultat mais moins du contenu.

"Ce qui m’intéresse, c’est d’être champion"

"C’est une très belle équipe d’Annecy, félicitations à eux, ils nous ont mis en difficulté. Heureusement qu’on a été très réalistes. On avait senti que ce match allait être compliqué, à la pause avec deux buts d’avance rien n’était fait, il a fallu batailler jusqu’à la dernière seconde. (...) Je suis satisfait de la victoire de la manière moins, on a concédé des occasions, on encaisse un penalty, ça fait partie du jeu. Je ne cours pas après les clean sheet, je cours après la solidité défensive, ça nous sert de base pour attaquer derrière. Il faut continuer d’être la meilleure défense de Ligue 2, être champion de la défense ça ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse, c’est d’être champion tout court. Depuis le début je regarde vers le haut plus que vers le bas mais on doit être capable de regarder encore plus haut et plus souvent. Ça passera par de la determination et sur ce qu’on met à chaque match, les bons et les mauvais", a confié le coach forézien en conférence de presse d'après-match.

