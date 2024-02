ASSE - Annecy : plusieurs surprises de taille dans le onze des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Plusieurs retouches s’annoncent dans le onze de l’ASSE contre Annecy (15h). Selon Peuple Vert, Olivier Dall’Oglio ne devrait pas prendre de risque avec Anthony Briançon et le laisser sur le banc au profit de Dylan Batubinsika. Ce dernier devrait être accompagné par Mickaël Nadé dans l’axe. Titulaires à Angers samedi dernier (3-0), Thomas Monconduit et Aïmen Moueffek ne prendront pas part à la réception d’Annecy : le premier est suspendu, le second est blessé.

100e en Ligue 2 pour Chambost ?

Le coach de l’ASSE devrait faire confiance à Florian Tardieu au poste de sentinelle tandis que Lamine Fomba pourra-it connaître sa première titularisation depuis l’arrivée d’ODO en décembre dernier. Dylan Chambost, lui, est attendu pour connaître son 100ème match de Ligue 2. Enfin, l’efficace trio d’attaque Cardona-Cafaro-Sissoko serait reconduit à Geoffroy-Guichard.

