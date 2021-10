ASSE : Antonetti fait passer un message glaçant avant de retrouver les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Match de la peur à Saint-Symphorien samedi à 17h ! Le FC Metz, 19e du classement, reçoit l'ASSE, lanterne rouge. Les deux pires attaques et les deux pires défenses l'une face à l'autre. Et, côté lorrain, un Frédéric Antonetti toujours prompt à jouer des mauvais tours à des Verts l'ayant viré sans ménagement en 2004, juste après qu'il les ait ramenés en L1. Le Corse a d'ailleurs annoncé une mauvaise nouvelle aux Foréziens : son équipe est en net progrès.

« Je pense qu’il y a eu une prise de conscience, on a sûrement fait la meilleure semaine depuis très longtemps à l’entrainement. On s‘est dit les choses, surtout moi, j’ai essayé d’identifier tous les problèmes. Il n’y a pas de honte à jouer le maintien à Metz. Si on a cette attitude, ça va tourner. Aujourd’hui on a montré qu’on a les moyens de s’en sortir. Cela a réussi à Lens ce week-end mais je pense qu’on a montré de belles choses. »

