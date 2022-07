ASSE : Aouchiche change de numéro

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Etienne Green, qui a laissé le numéro 40 pour prendre le 42, n’est pas le seul joueur de l’AS Saint-Etienne qui a changé de numéro lors de l’intersaison. Il y a aussi Adil Aouchiche.

Podcast Men's Up Life

Aouchiche a pris le numéro 70

Le milieu offensif français, qui arborait le numéro 17 puis le 10 sous les couleurs stéphanoises, porte désormais le numéro 70, comme on a pu le voir lors de la défaite ce samedi face à Dijon (1-0). Pour rappel, cela est possible grâce la modification du règlement concernant la numérotation des maillots. En effet, les clubs français peuvent désormais floquer des numéros compris entre 1 et 99. Reste désormais à savoir si l’ancien Parisien, plus que jamais sur le départ cet été, sera toujours un joueur de l’ASSE à la fin du mercato estival, soit le 1er septembre prochain à 23h.

Adil Aouchiche portera le numéro 7⃣0⃣ cette saison.

En attendant un départ cet été ? #ASSE pic.twitter.com/V5KBCCH4Pz — Sainté Inside (@SainteInside) July 28, 2022

Pour résumer Le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne, Adil Aouchiche, qui arborait le numéro 17 puis le 10 sous les couleurs stéphanoises, porte désormais le numéro 70.

Fabien Chorlet

Rédacteur