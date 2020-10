ASSE : Aouchiche, une montée en puissance toute relative

A 18 ans, Adil Aouchiche a quitté le PSG pour avoir du temps de jeu. Et à l'ASSE, le voilà servi. Le jeune milieu enchaîne les titularisations, lui qui a débuté les sept premiers matchs de la saison. « J'ai eu la chance d'enchaîner les rencontres et c'est une satisfaction, expliquait-il la semaine dernière sur le site officiel du club. Ensuite, la victoire au Vélodrome était forte. Le club n’avait pas gagné depuis plus de 40 ans là-bas. On voulait effacer cette statistique. Et, pour un Parisien comme moi, jouer à Marseille n’est jamais anodin. Au-delà de ça, on s’est prouvé qu’on pouvait faire de belles choses face à une grosse équipe. Et, personnellement, mon premier but en Ligue 1 à Nantes a été également marquant. Ça fait partie des moments que je rêvais de vivre quand j’étais plus jeune.»

« Le coach me fait confiance »

Contre Nantes (2-2), à la Beaujoire, Aouchiche avait livré son meilleur match de ce début de saison. Il avait réagi de la plus belle des manières après avoir été remplacé à la mi-temps à Marseille (2-0) où il avait eu un peu trop de déchets aux yeux de Claude Puel. Mais après un nouveau bon match contre Rennes (0-3), malgré la défaite, le n°17 des Verts est retombé dans ses travers à Lens (0-2), où il faut à nouveau sorti en début de deuxième mi-temps. Pas de quoi remettre en cause son statut, puisqu'il était à nouveau titulaire face à Nice. Ni sa confiance, à l'heure d'affronter les Aiglons.

« Je suis heureux de mon intégration, expliquait-il. Elle n’a duré que quelques jours. Dès le premier entraînement, j’avais parlé avec quasiment tout le monde. Le feeling passe naturellement avec l'ensemble du vestiaire et tout le monde tire dans le même sens. Je ne pouvais pas rêver de meilleur groupe. Et d’un point de vue sportif, je monte en puissance. Le coach me fait confiance, il m’a titularisé six fois sur six. C’est la preuve qu’il compte sur moi. » Cette « montée en puissance », le Titi a pourtant eu du mal à la confirmer contre Nice (1-3) dimanche dernier. Même s'il a inscrit son 2e but de la saison en poussant au font des filets niçois un caviar de Romain Hamouma, le jeune milieu a eu du mal à prendre le jeu à son compte. Aux abonnés absents en première mi-temps, il s'est ressaisi au retour des vestiaires, à l'image de l'équipe. Mais Puel l'a sorti peu après son but, estimant sans doute qu'il n'était pas encore en mesure de tenir 90 minutes.