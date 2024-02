ASSE : Appiah confirme une réunion de crise et ne veut plus griller de joker

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Une réunion entre joueurs a bel et bien eu lieu en début de semaine à l’ASSE. Dennis Appiah a confirmé la rumeur en conférence de presse. « Oui, il y a eu des discussions entre nous, a-t-il affirmé. Cette semaine a été longue. On a pourtant envie de vite rejouer après de tels matchs. On a fait un constat. À Dunkerque, on peut jouer 100 ans avec la maîtrise, mais sans faire la différence. On doit créer quelque chose pendant les rencontres. On est trop monotone. »

« On a grillé les jokers »

Conscient d’être encore dans le coup pour les barrages d’accession à la Ligue 1, le latéral de l’ASSE veut encore y croire. « On a la chance de n’être qu’à trois points du Top 5, a-t-il analysé lucidement. On a raté des matchs charnières pour s’en rapprocher, et malgré tout, on est toujours au contact. On a grillé les jokers, à un moment donné, ce ne sera plus le cas. »

🎙️ Dennis Appiah : "On a la chance de n’être qu’à trois points du Top 5. On a raté des matchs charnières pour s’en rapprocher, et malgré tout, on est toujours au contact. On a grillé les jokers, à un moment donné, ce ne sera plus le cas." pic.twitter.com/f6VX9rJklV — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 10, 2024

Podcast Men's Up Life