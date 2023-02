ASSE : Appiah déjà focalisé sur le choc à Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

En dépit d'une prestation poussive, les Verts ont réussi à battre Pau (2-0) hier en début de soirée, engrangeant une quatrième victoire d'affilée. La zone rouge est désormais à sept longueurs, ce qui va permettre à Laurent Batlles et ses joueurs de travailler plus sereinement. Et d'appréhender le choc à Bordeaux samedi prochain avec ambition, comme l'a expliqué Dennis Appiah en conférence de presse.

"Sur 2023, on en est à six victoires désormais, quatre d’affilée avec quelques clean sheets, c’est bien l’équipe montre enfin un bon visage, sans doute celui qu’elle aurait du montrer depuis le début de saison mais c’est comme ça. Maintenant on n’a rien fait, quatre victoires de suite c’est bien, 30 points c’est bien mais ça ne suffit pas. Il reste encore 13 matchs pour engranger le plus de points possibles. On va essayer de remonter au classement. L’exigence c’est le mot, et l’humilité aussi, il faut rester simple dans ce qu’on fait, il faut progresser dans la maitrise du jeu. Bordeaux c’est une belle affiche à l’extérieur face à une équipe qui marche bien, ça sera un beau match, j’espère qu’on va rester solide. Beaucoup de monde a hâte, moi aussi ! On verra comment ça se passe mais nous on doit montrer le même visage. On veut voir ce qu’on vaut, clairement."