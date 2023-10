ASSE : Appiah positive après Ajaccio et parle de la montée

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Très poussive dans le jeu, l'ASSE avait bénéficié de petits coups de pouce du destin lors de ses deux derniers matches, à Troyes (1-0) et contre Dunkerque (2-0). Mais la fortune ne lui a pas souri hier face à Ajaccio (0-0). Tenus en échec par les Corses, les Verts sont désormais 5es de Ligue 2, à trois longueurs de la 2e place, détenue par l'AJ Auxerre et qui envoie à l'étage du dessus. Interrogé par le site officiel de l'ASSE, Dennis Appiah a analysé cette contre-performance face à l'ACA en la relativisant vu la bonne série stéphanoise.

"On est à peu près bien placé"

"On prend un point encore, ça nous fait avancer. C'est dommage de ne pas avoir pris trois points à domicile. Néanmoins, sur les trois matches dans la semaine, ça fait sept points sur neuf possibles, ce n'est pas négligeable. On est sur huit matches sans défaite et quatre sans prendre de but. Il y a des choses intéressantes mais on aurait préféré prendre trois points ce soir. Il a manqué un peu de folie. C'était le troisième match de la semaine, c'est un peu difficile de mettre du rythme. En face, c'était une équipe pragmatique comme nous, ils ne prenaient pas beaucoup de risques, ils étaient bien en place défensivement, on s'est un peu heurté à leur bloc. En deuxième mi-temps, on a essayé d'un peu plus les gêner, d'avoir quelques situations mais rien de fou, c'est dommage mais on part quand même avec un point."

"C'est un très bon bilan. On avait que cinq points en cinq matches et aujourd'hui on en a 18 donc ça fait 13 points de pris en cinq matchs, c'est donc un très bon bilan. On finit par un nul à domicile c'est ce qui est un peu rageant mais si on regarde l'ensemble c'est très intéressant. On va bien se reposer, bien travailler, capitaliser. On a un gros mois d'octobre avec trois matchs compliqués et après continuer sur ce championnat. On s'est remis en selle, on est à peu près bien placé, on est dans les temps. On ne doit pas perdre ce qu'on est en train de faire et continuer notre série."

