Létang et Genesio (LOSC) s’agacent, Beye retourne les ultras rennais, Haise (Nice) reste calme

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : colère froide pour Létang et Genesio…

A l’issue de la défaite du LOSC sur le terrain du Stade Brestois (0-2) hier soir, Olivier Létang et Bruno Genesio étaient très remontés. Sur beIN Sports, le président lillois s’est lâché : «On ne méritait pas de l’emporter, on a été trop pauvres. Lorsque l’on fait un non-match comme celui-ci, c’est impossible de l’emporter dans le sport de haut niveau. Brest n’avait plus rien à jouer mais a démontré beaucoup plus de détermination que notre équipe (…) On a eu l’impression que c’était eux (les Brestois) qui jouaient une qualification en Ligue des Champions ».

Même constat amère chez l’entraîneur, qui n’a rien aimé du match des siens et l’a dit en conférence de presse : « J’essaye souvent de dissocier le contenu et les résultats. Et quand le contenu est bon, on n’a rien à se reprocher mais là… Ce soir, il n’y avait rien, ni résultat, ni contenu. On a vu une première mi-temps indigne d’une équipe qui veut se qualifier pour la Ligue des champions. » Bruno Genesio a promis une « bonne discussion » avec son groupe dans la semaine : « On n’a pas le droit, c’est inadmissible et ça ne passe pas ».

… ça discute entre le clan David et Naples

De moins en moins efficace sur cette fin de saison, Jonathan David a-t-il déjà un peu la tête ailleurs ? On peut malheureusement le redouter… Il faut dire que son agent Nick Mavromaras s’active beaucoup à régler son avenir. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, les conseillers du buteur canadien ont rencontré le directeur sportif de Naples Giovanni Manna ces derniers jours… et cela s’est plutôt bien passé. A suivre.

