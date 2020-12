ASSE : après avoir loupé les Verts, Peak6 a tenté de reprendre les Girondins !

Souvenez-vous, c'était il y a déjà deux ans et demi. La société américaine Peak6 était annoncée toute proche de reprendre l'ASSE avec notamment l'annonce de négociations exclusives. Mais le dossier avait finalement capoté, les présidents stéphanois n'étant pas assurés de la pérennité du projet de reprise.

Après avoir loupé les Verts, Peak6 semble avoir de la suite dans les idées pour investir dans le football français. Sud Ouest annonce en effet que la société américaine se serait positionnée pour un rachat des Girondins de Bordeaux au printemps. Un dossier qui a été d'abord repoussé par King Street...

Peak6 a ensuite refusé en septembre

Le même King Street qui serait revenu aux nouvelles au moins de septembre. Seulement, entre le Covid-19 et le fiasco Mediapro, la firme américaine n'aurait plus les mêmes envies d'investissement et aurait repoussé l'idée. Après l'ASSE, Peak6 ne devrait donc pas investir non plus aux Girondins.

Le club bordelais, néanmoins reste au cœur de l'actualité pour un éventuel rachat. Sud Ouest a révélé hier qu'une discussions avait lieu entre King Street et Pascal Rigo, homme d'affaires bordelais associé à un business man américain.