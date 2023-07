ASSE : après Bereta, un autre ancien Vert est décédé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

"C’est avec une grande tristesse que l’AS Saint-Étienne a appris la disparition d’André Fefeu (84 ans). Inhumé le jeudi 13 juillet dans la plus grande discrétion, l’ancien ailier des Verts laisse derrière lui un palmarès retentissant construit en seulement trois saisons et 98 matches toutes compétitions confondues avec le club du Forez. (...) À sa famille, ses amis et proches, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances", a indiqué le club du Forez dans un communiqué, rendant hommage comme il se doit à son ancien joueur.

