ASSE : double rebondissement pour la succession de Batlles !

Alors que les dirigeants de l'ASSE sont actuellement à la recherche d'un successeur à Laurent Batlles, nos confères de L'Équipe nous ont appris ce vendredi qu'Olivier Dall'Oglio aurait rencontré ce jeudi la direction stéphanoise à Saint-Étienne. Mais l'ancien coach de Dijon ne serait pas le seul. En effet, Loïc Perrin, présent ce vendredi en conférence de presse, a annoncé que deux entraîneurs ont déjà vu l'état-major de l'ASSE.

"On a vu deux candidats et il faut qu’on en revoit au moins un autre"

"On a rencontré plusieurs entraineurs mais ce n’est pas encore fini. On va en rencontrer encore au moins un autre et puis on prendra notre décision. On ne s’est pas fixé de dead line en terme de date mais je dirais le plus rapidement possible. Moi, personnellement ça ne me fait pas peur qu’on n’ait pas de nouvel entraineur face à Bordeaux, si c’est le cas, c’est comme ça. C’est un choix important, il faut essayer de le faire le plus rapidement possible mais il faut essayer de ne pas se tromper. (...) Pour tout vous dire pour l’instant on a vu deux candidats et il faut qu’on en revoit au moins un autre", a révélé le coordinateur sportif des Verts. D'après Envertetcontretous, c'est Thierry Laurey qui se serait déjà entretenu avec les dirigeants de l'ASSE.

⚽️ ASSE : la liste des pistes des Verts pour remplacer Laurent Batlles #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/YuFL5VH9ha — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 7, 2023

