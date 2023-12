ASSE : après Larsonneur, un deuxième Vert réagit au départ de Batlles et sonne la révolte

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sur les réseaux sociaux, Gautier Larsonneur a été le premier joueur de l'AS Saint-Étienne à rendre hommage à Laurent Batlles, qui a été limogé cette semaine de son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. "Merci pour tout", a écrit le gardien des Verts en story de son compte Instagram.

Après Gautier Larsonneur, c'est Anthony Briançon, présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du match de Coupe de France face au Nîmes Olympique, qui s'est exprimé sur le départ de son désormais ex-coach.

"Les joueurs se sentent fautif du départ de Batlles"

"On a été très touchés par le départ du coach parce qu’il y a de l’humain derrière. Il a toujours été bienveillant à notre égard, très correct avec nous. J’apporte tout mon soutien à Laurent Batlles mais aussi à Manu Da Costa et Romain Brottes. Il y a le foot et il y a les hommes derrière, ce sont des belles personnes et je suis déçu de cette issue. Les joueurs se sentent fautifs quand un coach est viré. Quand cela arrive, c’est qu’on a pas été au niveau sur le terrain. On n’a pas eu les résultats espérés, ça fait parti du métier", a confié le capitaine stéphanois dans des propos rapportés par nos confrères d'Envertetcontretous avant de secouer ses coéquipiers pour la suite de la saison.

"Il faut désormais en tirer les conséquences et aller de l’avant. Je suis partisan de se réfugier dans le travail, il reste trois matchs avant la trêve que nous devons bien gérer. Cette situation est assez difficile à expliquer je pense que mardi face à Guingamp, on a fait un non-match. Ce n’est pas normal de perdre trois fois de suite à domicile face à des équipes à notre portée. Compte tenu de nos objectifs, ce n’est pas normal non plus de passer au travers comme nous l’avons fait. C’est une période peu évidente pour nous. Il faut être optimiste et garder notre ligne de conduite en changeant les choses qui ne vont pas. Notamment notre état d’esprit au moment d’aborder les rencontres qui n’est pas bon en ce moment. J’ai parlé au groupe, mais vous savez c’est toujours pareil... Parler c’est bien mais c’est le week-end que nous sommes jugés, il faut montrer les actes sur le terrain. J’espère qu'on a pris conscience des choses. L’ensemble du groupe a été touché après le match face à Guingamp. On est au courant de notre situation, je me répète mais il reste trois matchs avant la trêve, il va falloir changer !"

