ASSE : après Niort, Larsonneur ramène les supporters sur terre

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE commence à sortir la tête de l’eau ! Invaincus depuis trois matches, les Verts ont enchaîné hier soir à Niort (1-0) une deuxième victoire d’affilée... ce qui n’était plus arrivé depuis février 2021. Au rang des bons élèves, on retrouve un certain Gautier Larsonneur (25 ans).

« Deuxième match pour le nouveau portier des Verts et nouveau clean sheet, a analysé notre correspondant Laurent Hess dans ses notes d’après-match. Très peu sollicité contre Laval, l'ancien valenciennois n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire non plus à Niort mais chacune de ses interventions a été marquée par son assurance. Il est en confiance et cela rejaillit sur l'équipe. Son impact est immédiat. »

À l’instar de son coach Laurent Batlles, Larsonneur a ensuite brillé par son humilité pour enrayer tout excès d’euphorie chez les supporters. « Ce n’est qu’un petit pas. Restons humbles, c’est le plus important, a-t-il tweeté après le match. Merci à nos 500 supporters qui ont fait le déplacement et à ceux devant la télévision. »