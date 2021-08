ASSE : après sa rencontre avec Unai Emery, Caïazzo a pris la direction de l'Eredivisie

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Bien que l'ASSE a été mise en vente en avril dernier, Bernard Caïazzo ne met pas de côté ses projets pour les Verts. Lancé depuis un an de la projet Global Football Alliance qui vise à créer un réseau de clubs partenaires à travers le Monde, le président du Conseil de Surveillance stéphanois continue d'entretenir son réseau et de tisser sa toile.

Après avoir visité le Mexique et la Colombie en juin, après s'être rendu à Villarreal la semaine dernière, Bernard Caïazzo a fait une halte hier aux Pays-Bas. Le boss des Verts et sa collaboratrice Nina Carneiro ont été reçu par Robert Eenhoorn, le directeur général du club de l'AZ Alkmaar, l'antenne néerlandaise du réseau.

Précision importante : cette visite n'est pas liée au Mercato, l'ASSE étant avec le LOSC l'un des deux seuls clubs de Ligue 1 à n'avoir recruté aucun joueur pour l'instant...

