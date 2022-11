ASSE : Fousseni Diawara veut s'offrir un destin à la Galtier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ancien défenseur de l'ASSE et entraîneur adjoint de la sélection du Mali pendant sept ans, Fousseni Diawara (42 ans) a confié au journaliste stéphanois Franck Talluto sa volonté de devenir prochainement entraîneur principal dans le podcast « Dessous de Verts ».

S'il a décidé de prendre une année de repos après son long passage dans le staff des Aigles, « Fouss' » a les idées claires pour la suite : « Pour être honnête, je pense qu'il va falloir à un moment donné franchir le pas et se dire que c'est le moment d'être numéro 1. Le moment d'apporter ses idées, concrètement. De les faire partager à mon staff, tout en restant à l'écoute des idées qui pourraient construire, renforcer les miennes. Définir un projet de jeu, le mettre en place et surtout le faire passer aux joueurs. Faire passer mes messages, ma vision du football, la manière dont j'ai envie que mon équipe joue, c'est transmettre mon identité et ma vision du football à mes joueurs à travers un système de jeu, une animation. C'est une suite logique je dirais et je pense que je suis prêt pour ça ».

Sur le banc d'un club européen ? Sur le banc d'un club africain ou d'une sélection ? Pour l'heure, Fousseni Diawara n'a pas d'idées précises sur où il souhaite vivre sa première expérience : « Je reste ouvert même si aujourd'hui, exercer sur le continent africain serait une suite logique pour moi ».