ASSE - AS Monaco : Dupraz clément avec ses joueurs et muet avec les incidents des supporters

Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L'AS Saint-Etienne, qui restait sur une victoire face à Brest (2-1) et un match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), s'est lourdement incliné ce samedi sur sa pelouse face à l'AS Monaco (4-1), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

"Il n’y a pas grand chose qui m’inquiète"

Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il s'est montré clément sur la prestation de ses joueurs. "Il n’y a pas grand chose qui m’inquiète, quelques lacunes, mais il y a des choses intéressantes, on doit faire preuve de cran. On a vu que dans le jeu, on n'était pas ridicule en première mi-temps, on se disait qu’on pouvait espérer", a-t-il déclaré.

Avant cela, le technicien haut-savoyard a été interrogé sur les incidents qui ont émaillé le match. "Je n’ai pas de commentaires à faire sur l’interruption du match. J’ai suffisamment de boulot pour ne m’occuper que du terrain."

Fabien Chorlet

Rédacteur