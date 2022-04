ASSE - AS Monaco : le match va reprendre !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Interrompu à la 67e minute en raison de fumigènes et feux d'artifices tirés depuis le virage Sud du stade Geoffroy-Guichard, le match entre l'AS Saint-Etienne et l'AS Monaco va reprendre à 21h. Les 22 acteurs sont revenus sur la pelouse et refont un échauffement.

Fabien Chorlet

Rédacteur