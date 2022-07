ASSE : aucune offre de Blitzer, des discussions avec d'autres repreneurs... Romeyer et Caïazzo contre attaquent !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Hier, plusieurs médias ont laissé entendre que les négociations entre l'ASSE et David Blitzer avaient échoué. « Le milliardaire américain attend toujours un retour de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo après avoir transmis une offre pour racheter l’AS Saint-Etienne », affirmait notamment le quotidien régional Le Progrès. Mais la version de l'ASSE est quelque peu différente à en croire le communiqué publié ce samedi soir par JPMA conseil, l'agence de Patrick Chène, qui gère la communication sur la vente. « Les actionnaires de l’ASSE tiennent à faire savoir que, contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse, ils n’ont reçu à ce jour aucune offre ferme de rachat du club. Les discussions se poursuivent activement avec plusieurs candidats repreneurs via KPMG. Les actionnaires rappellent que leur volonté de cession du Club est irrévocable et qu'elle ira à son terme. Leur seul souci est la pérennité de l’institution avec une excellente équipe de direction gérée par JF Soucasse, Loïc Perrin et Laurent Battles pour réussir une belle saison sportive. Ce qui reste la priorité des priorités pour tous ceux qui aiment les Verts. »

Selon eux, il y aurait d'autres repreneurs que Blitzer

On notera donc que l'ASSE ne serait donc pas en négociations exclusives avec David Blitzer puisque le communiqué fait état de discussions avec « plusieurs candidats repreneurs ». Il y a un peu plus d'un mois, 14 minutes après la descente de l'ASSE en L2, le communiqué publié par les actionnaires laissait pourtant à penser que leur retrait était imminent...

Laurent HESS

Rédacteur

