ASSE : Dall'Oglio a reçu une nouvelle flippante avant Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Pour les supporters de l'ASSE, l'AJ Auxerre n'est vraiment pas un bon souvenir. Ni cette saison, avec une lourde défaite à l'Abbé-Deschamps, 2-5, ni il y a quelques mois lorsque les Verts s'étaient inclinés dans leur chaudron lors de la séance de tirs au but, synonyme de descente en Ligue 2.

Alors que les deux équipes vont se retrouver samedi prochain, et que les Stéphanois vont chercher à faire tomber le leader, le site ASSEstats rappelle que le dernier revers auxerrois dans le Forez remonte à...des années ! C'était ainsi au mois de décembre 2008 avec une victoire 2-0. Depuis ? Quatre matches nuls, tous sur le score de 1-1.

A noter d'ailleurs qu'en 25 rencontres entre les deux équipes à Geoffroy-Guichard dans l'histoire, on compte plus de matches nuls (12) que de victoires de l'ASSE, 11, et de succès auxerrois, 2.

Podcast Men's Up Life