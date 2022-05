ASSE – Auxerre : Furlan dévoile son plan de bataille pour surprendre les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Conscient de devoir faire un résultat dans un Chaudron en ébullition où 32 000 supporters seront présents, Jean-Marc Furlan demeure très serein avant le choc ASSE – AJA. Si pression il y a, le technicien tente de la rendre positive :

« On est parfait conscient de ce qu'on doit faire. Ou tu gagnes à l'extérieur, ou tu fais 2-2. Mais je pense que sur le plan psychologique, il ne faut pas le prendre de façon morose et triste. C'est comment on s'éclate, comment on est capables de montrer notre valeur. Il ne faut pas se prendre la tête et s'amuser pour essayer d'aller chercher un excellent résultat. C'est exactement comme ça qu'il faut le vivre ».

Redoutant quand même les contres stéphanois avec « quatre, cinq individualités de très haut niveau », Furlan appelle ses joueurs à lâcher les chevaux :

« Nous, on ne peut que se libérer et s'éclater. On n'a pas à se prendre la tête ! Dans le sport de haut niveau, il faut savoir protéger ses joueurs de l'environnement pour qu'ils grandissent chaque mois. Ici, tout le monde veut la Ligue 1 et nous aussi on en rêve, mais il faut réussir à mettre les joueurs dans une bulle. Un système, tu le construis sur plusieurs mois, années pour être au-dessus des concurrents. C'est ce que je dis aux joueurs : "amusez-vous, éclatez-vous !" Le Chaudron est une ambiance fabuleuse et très intéressante. Il faut que les joueurs puissent s'en servir pour se transcender ».