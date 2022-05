ASSE – Auxerre : les Verts tombent en L2, incidents dans le Chaudron (revivez le cauchemar dans les conditions du direct)

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

D'autres images de l'attaque :

😱 Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA !

👉 Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes... pic.twitter.com/YFsf2wqfWG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2022

Et ça chauffe directement avec des Ultras stéphanois qui tentent d'envahir la tribune présidentielle !

COUP DE TONNERRE A GEOFFROY-GUICHARD OU L'ASSE S'EST INCLINEE CONTRE AUXERRE. LA LIGUE 2, QUI TENDAIT LES BRAS AUX VERTS, EST UNE TERRIBLE REALITE.

🔥🔥🔥 𝗟'@𝗔𝗝𝗔 𝗯𝗮𝘁 𝗹'@𝗔𝗦𝗦𝗘𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 𝗮𝘂𝘅 𝘁𝗶𝗿𝘀 𝗮𝘂 𝗯𝘂𝘁 𝗲𝘁 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 ! 📈#ASSEAJA pic.twitter.com/fgXlzGkvjy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2022

⚽ 4-5 : Birama Touré, le capitaine icaunais transforme ! Les Verts sont relégués !

⚽ 4-4 : Denis Bouanga n'a pas tremblé mais l'AJA a sa première balle de match.

⚽ 3-4 : Gaëtan Charbonnier, c'est dedans ! Si Sainté rate, Sainté est en Ligue 2.

⚽ 3-3 : quatrième tireur, Assane Diousse prend Donovan Leon à contre-pied. Il reste 3 penaltys dans cette séance...

⚽ 2-3 : Gaëtan Perrin en force...

⚽ 2-2 : Miguel Trauco égalise mais les Verts ont encore un penalty d'avance. Il faut un arrêt de Bernardoni.

⚽ 1-2 : Jubal transforme pour l'AJA

⚽ 1-1 : Arnaud Nordin à contre-pied, bien gamin !

⚽ 0-1 : Rémy Dugimont, plein centre, Auxerre est devant !

❌ 0-0 : Donovan Leon stoppe la tentative de Boudebouz, premier tireur des Verts. Aïe !

Et Sainté va démarrer la séance...

La dramaturgie est à son sommet : la Ligue 1 se jouera donc sur une roulette russe incroyable. De quoi finir d'écrire la légende de pompier de service de Pascal Dupraz... ou la ruiner.

La séance se déroulera face au Kop Sud... vide pour l'occasion. Jusqu'au bout la LFP ne nous épargnera rien !

C'EST FINI. PLACE AUX PENALTYS ! EN ESPERANT QUE BERNARDONI NE SOIT PAS BLESSE...

120e : et encore Donovan Leon qui s'interpose devant Nordin ! Y a que moi que ça inquiète de voir les grimaces de Paul Bernardoni sur sa dernière prise de balle ?

119e : un défibrilateur svp, ça va être important...

116e : à deux reprises en une minute, Arcus passe devant Bouanga et sauve l'AJA. Mais c'est pas possible... Surtout que sur la première, il rate son dégagement et ça frappe sur son talon.

Plus que 5 minutes et des bananes avant les pénos...

113e 🏁 : Nordin file au but, rate sa passe à Crivelli mais RAS, il était signalé hors-jeu.

112e : Crivelli est bel et bien l'archétype de l'attaquant du maintien, Pascal Dupraz avait raison. Le grand attaquant prend tous les ballons de la tête. Y compris sur les corners défensifs.

110e 🔄: complètement cramé par ses efforts, Zaydou Youssouf cède sa place à Assane Diousse. Vous savez, Assane Diousse là, le fameux supporter qui a fait six heures de route pour s'asseoir sur le banc à Nantes.

107e : sur corner, Harold Moukoudi place sa tête... au dessus.

Dupraz et le sens de la formule :

Ce "allez les enfants" de Dupraz peut devenir culte #asseaja pic.twitter.com/AtfGCvz9Kg — MaximYT (@MaximSOA) May 29, 2022

ON TOURNE ET LE MATCH REPREND.

MI-TEMPS DES PROLONGATIONS. POUR L'INSTANT, DONOVAN LEON EST L'HOMME DU MATCH. INQUIETANT POUR LES PENOS.

105e : ouh l'accélération de Nordin, qui bute sur Donovan Leon ! Dommage.

Si on s'en sort, c'est même plus la porte de service ni la buanderie, c'est carrément par la chatière qu'on sera passé...

102e : par contre, la volée d'Alexandre Coeff, passée de peu à côté, va nous obliger à changer de caleçon. Même si Paul Bernardoni semblait dessus.

Nous aussi, on est en PLS, on ne va même plus vous commenter les pseudos situations...

20 minutes pour éviter les pénos. 20 minutes pour sauver le peuple vert de la séance la plus angoissante de l'histoire du foot. Messieurs, faites le boulot !

L'ASSE risque de perdre plusieurs supporters victimes d'AVC si ce match se termine sur la loterie des tirs au but.

95e 🔄 : c'était la dernière action de l'ancien Brestois qui cède sa place à Dugimont.

93e : Autret tente une frappe lointaine. Ce n'est pas cadré.

Vous aimez les choses rares, vous aimerez ces 30 minutes en plus :

1 - C’est la 1re fois qu’un barrage Ligue 1/Ligue 2 s’étend jusqu’à la prolongation depuis la double confrontation entre Rennes (L2) et Rouen (L1) en 1984/85 (1-1 en score cumulé, 7-6 pour les Bretons aux tirs au but). Irrespirable. #ASSEAJA pic.twitter.com/TM7HCJjPCG — OptaJean (@OptaJean) May 29, 2022

ET C'EST REPARTI POUR 30 MINUTES AU MOINS.

Echange avec Laurent Hess et Antoine Chirat, celui-ci sera court mais intense les amis :

ON VA JOUER 30 MINUTES DE PLUS. PAS PARCE QU'ON AIME CE QU'ON VOIT MAIS PARCE QU'ON N'EST PAS ASSEZ BON POUR BATTRE UN CLUB DE L2.

90e+4 : Crivelli vient de démonter Arcus. Viril mais correct.

90e+3 : le match a repris et les Verts pressent.

90e+1 : Anthony Gautier arrête le jeu pour des jets de projectile sur ses arbitres assistants.

Et cinq minutes de temps additionnel !

89e 🟨 : premier carton du match pour Birama Touré (AJ Auxerre) pour de l'anti-jeu sur Bouanga.

Les Verts ont retrouvé du poil de la bête sur cette fin de partie. Le Chaudron aussi...

87e : et maintenant c'est Denis Bouanga qui rate la balle de la délivrance idéalement lancé par Youssouf, gros arrêt du pied de Donovan Leon !

84e : énorme occasion de Nordin qui bute de la tête sur Donovan Leon. On n'espère pas le regretter...

83e 🔄 : le buteur Sakhi sort, Alexandre Coeff rentre côté icaunais.

80e 🔄 : double changement pour les Verts, Camara et Hamouma sortent, Moueffek et Boudebouz rentrent.

77e : bon, en fait, c'était Camara qui dévie légèrement le cuir mais c'est bien le costaud Crivelli qui a fait le travail de sape devant Donovan Leon. C'est moche comme la saison des Verts mais si ça nous sauve...

La double tête de Crivelli et Camara qui remet l'@ASSEofficiel dans la course et fait exploser Geoffroy Guichard ! 🟢#ASSEAJA 1-1 | Le but 👉 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/cyvrlCqczE — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 29, 2022

76e ⚽ : et ouiiiiiii ! Crivelliiiiiiiiii, pardon, milles pardons ! Tu peux jouer les déménageurs bretons autant que tu veux si tu sauves les Verts ! Après tout, on avait bien Brandao. Ce premier but en vert était attendu, il est capital et envoie pour l'instant l'ASSE en prolongation. 1-1 comme à l'aller. Encore une fois Romain Hamouma décisif, auteur du corner sur la tête de l'attaquant des Verts.

75e 🔄: le très bon Hein est remplacé par Sinayoko à l'AJA. Les Verts ne parviennent pas vraiment à se révolter. On est aussi dépité que le Chaudron.

20 minutes pour vivre. 20 minutes pour survivre. 20 minutes pour éviter la honte.

68e : et Crivelli paraphe son transfert chez les "déménageurs bretons" en exerçant ses talents sur Bernard.

67e : grosse occasion de Gauthier Hein qui rate le but du KO en contre-attaque. Allez, on peut encore y croire ! L'ASSE a souvent marqué sur la fin et retourné des situations desespérées. On appelle les fantômes de Clermont, Angers, Nantes... Bref, tout ce en quoi on peut se raccrocher.

66e : bonne sortie de Donovan Léon devant Denis Bouanga.

Pascal, Pascal, Pascal...

Les spécialistes de la descente de Verts. pic.twitter.com/WgOfHF72GM — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 29, 2022

65e 🔄 : premier changement pour l'AJA, Trouillet sort, remplacé par le buteur du match aller Gaëtan Perrin.

Pascal, Pascal, Pascal...

#ASSEAJA Les supporters des Verts quand ils vont croiser Pascal Dupraz dans la rue : pic.twitter.com/HzzjdUwjlJ — TomaLaD (@ThomasDelahaye6) May 29, 2022

62e 🔄 : fantomatique, Khazri cède sa place à Crivelli. Triste dernier match pour le Tunisien.

61e : depuis la tribune de presse, Laurent Hess et Antoine Chirat affûtent les couteaux. Le debrief risque de saigner...

Plus que 30 minutes. Plus que 30 minutes. Plus que 30 minutes. Balance Crivelli, Boudebouz, Sako... Tout ce qui te reste, allez !

Alors soit c'est un coup de génie, soit Pascal Dupraz a vraiment l'intention de suivre l'ASSE l'an prochain dans le Kop... mais du côté d'Annecy.

58e 🔄 : Nordin et Gabriel Silva (oui Silva !) pour remplacer Aouchiche et Sacko.

Rappelons que maintenant, si les Verts égalisent, ce sera des prolongations puis des tirs au but. On va voir quels seront les choix de Pascal Dupraz.

51e ⚽: ouch, la clim ! Hamza Sakhi marque pour les visiteurs d'une tête en extension sur laquelle Paul Bernardoni ne peut rien. Les Verts sont à 39 minutes et des bananes du précipice...

QUELLE TÊTE, QUEL BUT, Sakhi est en train d'envoyer l'@AJA en Ligue 1 ! 🔥#ASSEAJA 0-1 | Le but gratuitement 👉 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/2lDiU5c0nO — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 29, 2022

Le match s'enflamme, mais surtout dans le Kop Nord...

48e : Bernardoni claque en corner un bon coup-franc de Sakhi puis assure sur le centre sans danger de Hein.

46e : sur un centre de Romain Hamouma (ou Hanouna selon les versions), Denis Bouanga (ou Bouanga selon les versions) ne cadre pas sa tête plongeante. Dommage. C'était pas loin !

C'EST REPARTI DANS LE CHAUDRON. LES 45 DERNIERES MINUTES POUR LE MAINTIEN !

Les stats sont pas géniales à la pause, au niveau du match :

📈 Les stats à la pause de match retour des barrages 📊 ! #ASSEAJA pic.twitter.com/iVLzxEaOuU — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 29, 2022

Comme expliqué par Adil Aouchiche au micro des diffuseurs à la pause, les Verts n'ont "encore rien fait". Par contre, on se demande de quelle intensité il parle... « On ne doit pas faire ces petites erreurs qui nous mettent la pression et leur donnent l'opportunité de nous faire peur ». Merci pour nous oui !

Et on vous branche en direct avec Laurent Hess depuis le Chaudron, venez commenter cette première période !

0-0 A LA PAUSE. C'EST PAS TERRIBLE MAIS LES VERTS TIENNENT LE CHOC ET SONT ENCORE EN L1.

45e : une minute de temps additionnel dans ce premier acte du purgico.

40e : il suffisait qu'on en dise du bien pour que l'homme aux cheveux bleus rate une énorme occasion alors qu'il était idéalement placé dans la surface. Le karma du journaliste qui fait le live, ça. Un karma heureux. Superbe sortie de Paul Bernardoni et quelle erreur de Falaye Sacko sur le coup !

39e : c'est tellement moyen qu'on en oublie presque l'information principale du moment : "Jusqu'ici tout va bien, on est en Ligue 1". Pas par la grande porte, pas par la petite porte mais par l'entrée de service dégueulasse qui passe par la buanderie. Symbolique de ces Verts minimalistes encore bougés par un Auxerre vaillant mais qui manque clairement de talent (sauf Gauthier, hein ?).

Alors que l'ASSE patine dans le jeu, ce tweet nous a fait rire :

33e : le "Z" Youssouf évite le carton après sa faute sur Birama Touré. Les Auxerrois protestent. Pas nous.

31e : Aouchiche encore ! Le milieu des Verts envoie une frappe enroulée de 20 mètres, frappe qui semblait cadrée et que Donovan Léon sort en corner. Le corner ne donne rien.

29e : intervention de Donovan Leon sur un centre puissant d'Adil Aouchiche. A moins que ce soit une frappe... Les passements de jambe de l'ancien Parisien pour déborder son vis-à-vis Arcus étaient quand même intéressants.

27e : Eliaquim Mangala avait raison. Cet ASSE - Auxerre est un vrai match de Coupe d'Europe mais un mauvais match de Coupe d'Europe pour l'instant. Comme la finale de C1 d'hier en fait !

C'est toujours sympa de jouer avec le trouillomètre à zéro...

25e : depuis quelques minutes, les Verts sont moins biens. L'entame rassurante s'est envolée et on commence à avoir un peu la boule au ventre.

Pendant ce temps, les Magic Fans piquent un peu Pascal Dupraz :

Première banderole du match des Magic Fans.

« 18e, 32 points, 77 buts encaissés. Documentaire ou cauchemar ? »#ASSE #ASSEAJA pic.twitter.com/kFqmHax4Ug — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) May 29, 2022

20e : ... mais le coup-franc de Hein finit dans le mur et Bernardoni intervient sur la reprise de Charbonnier. Sans danger.

19e : coup-franc dangereux pour Auxerre, à la limite de la surface de réparation des Verts. L'ASSE recule. Jusqu'au bout, rien ne nous sera épargné...

15e : sur un service de Gauthier Hein, excellent depuis le début du match, Gaëtan Charbonnier manque le cadre de Paul Bernardoni. Il est pas mal le type aux cheveux bleus, Hein, hein ?

13e : coup-franc obtenu par Khazri et ça finit dans le mur. Le Tunisien réclame une main. "Niet" pour l'arbitre. L'occasion de dire que c'est Anthony Gautier au sifflet. Toujours 0-0 et toujours les Verts virtuellement en L1.

11e : après 10 bonnes minutes des Verts, Auxerre sort un peu la tête. Sakhi frappe au dessus. Pas dangereux pour Paul Bernardoni.

L'ASSE a un nouvel attaquant ce soir : Cyril Hanouna. Merci Daniel Bravo pour le lapsus et les sourires. Au moins, ça décrispe...

5e : les hommes de Pascal Dupraz sont dans le bon état d'esprit, ça fait plaisir ! Les Verts ne jouent clairement pas le 0-0 alors que les résultats les maintient. Les bienfaits du 4-3-3 ?

3e : ouh la première occase pour les Verts ! Bouanga bute sur Donovan Leon. L'ASSE démarre fort.

C'EST PARTI ! ALLEZ LES VERTS !

Ambiance à la Stéphanoise pour le match du maintien...

Min-5 : les Magics dans leurs œuvres...

« On n’a pas la tête à la fête, mais… Sentez la ferveur que provoque ces couleurs ! » #ASSE #ASSEAJA pic.twitter.com/yPQIru2z2v — TL7 (@tl7loire) May 29, 2022

Min-10 : L'ambiance monte d'un cran dans le Chaudron ... Et à l'Abbé-Deschamps où les supporters icaunais se sont donnés rendez-vous pour regarder le match.

La tribune Guy Roux affiche bientôt complet, les tribunes latérales commencent à être investies. L’ambiance monte d’un cran alors qu’il ne reste plus qu’un quart d’heure avant le début du match #ASSEAJA pic.twitter.com/EBawcs6oKT — L'Yonne républicaine Terre de Sports (@lyonne_sports) May 29, 2022

Le premier point démarre :

Et on attend Laurent Hess pour démarrer notre échange avec vous...

Min-15 : pour rappel, l'ASSE ayant fait 1-1 à l'Abbé-Deschamps jeudi, un nul 0-0 peut suffire aux Verts - qui n'ont jamais remporté un seul barrage de toute leur histoire – pour rester en Ligue 1. En revanche, à partir de 2-2 ou en cas de victoire bourguignonne, ce serait le purgatoire.

Min-15 : 32 000 personnes sont attendues à Geoffroy-Guichard pour ce match. C'est quasiment la capacité maximale puisque la toujours bien pensante LFP a décidé de laisser fermer le Kop Sud. On attend aux alentours de 2 000 supporters de l'AJA. L'ambiance monte déjà d'un cran...

⚽️ Les joueurs @ASSEofficiel sont à l’échauffement. À quelques mètres des supporters chambrent le parcarge des fans de @AJA #ASSEAJA pic.twitter.com/Y7UrWboNUT — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 29, 2022

Et voici le onze stéphanois qui serait à priori un 4-3-3 :

Bernardoni – Sacko, Moukoudi, Mangala, Trauco – Aouchiche, Camara, Youssouf – Hamouma, Khazri (cap.), Bouanga.

👊 Romain Hamouma et Wahbi Khazri dans le XI



👥 La composition des Verts pour #ASSEAJA 👇 pic.twitter.com/4EnQ2b536r — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Les compos officielles des deux équipes

Bonjour à tous ceux qui préfèrent vivre des derbys ASSE – OL plutôt que des ASSE – Annecy la saison prochaine. Bienvenue sur notre live-texte pro-Sainté. Un live-texte qui sera interactif avec notre Facebook de « But ! Saint-Etienne » où vous pourrez échanger avec notre correspondant à Geoffroy-Guichard, Laurent Hess (avant-match, mi-temps, coup de sifflet final). En espérant que l'expérience vous plaise...

ASSE - Auxerre, le live 100% pro Verts ! Ce dimanche soir (19h, sur Prime Vidéo et beIN Sports 1), l'ASSE joue sa place en Ligue 1 sur un match de barrage face à l'AJ Auxerre à Geoffroy-Guichard. A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel pour But ! Football Club avec notre live-texte interactif. Un live-texte ouvertement assumé pro-Stéphanois. Allez les Verts !

