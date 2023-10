ASSE : avant Angers, Bernardoni livre ses pronostics pour la montée en L1

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Ancien gardien de l'ASSE et d'Angers, Paul Bernardoni s'est confié à Poteaux Carrés avant le choc de lundi... "Pour moi, c'est le plus gros match de la L2 depuis le début de saison, a-t-il glissé. On a deux équipes en super forme. Bon, je ne regarde pas les matchs mais je suis les résultats et ça va être un vrai bon match. Sainté c'est solide en ce moment. Et Angers a gardé des joueurs expérimentés de niveau L2."

Il n'oublie pas les Girondins

Et à l'actuel portier de Konyaspor, en Turquie, d'ajouter... "Pour avoir côtoyé le groupe un petit mois avant de partir cet été, j'ai senti que les choses allaient bien et se mettaient bien en place. En tout cas, je pense que les deux clubs vont se battre pour les play-offs et la montée, ça ne devrait pas être en dessous. Il se peut qu'il y ait des trous d'air dans la saison, mais les points pris ne sont plus à prendre ! Il vaut mieux capitaliser vite, d'autant plus que je pense que Bordeaux va revenir dans la danse. Plus tu prends de l'avance sur ces clubs là, mieux c'est !"

