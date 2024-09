ASSE : avant Nantes, les Verts déjà promis à l'enfer !

"La L1, c'est un championnat d'adultes" : voilà le message posté sur X après le naufrage des Verts à Nice (0-8) par Bernard Lions, le journaliste de l'Equipe, qui suit l'actualité de l'ASSE depuis de nombreuses années. Invité du podcast "Sans Contrôle", avant Nantes-ASSE, Bernard Lions a de nouveau pointé le Mercato réalisé par Kilmer Sports.

"Il y a des lacunes qui sont trop abyssales pour permettre à Saint-Etienne de se maintenir en Ligue 1"

"Les nouveaux dirigeants ont fait un recrutement très jeune et inexpérimenté. A part Yunis Abdelhamid qui est un vieux routard de la Ligue 1, ils ont misé sur des prospects, des jeunes en développement. Mais la moyenne d’âge est très faible, avec une qualité des joueurs qui n’est pas remise en cause, je pense notamment à Ekwah qui est arrivé en provenance de Sunderland, qui est un bon joueur, mais qui n’a jamais joué en Ligue 1. Les rares joueurs qui étaient taillés pour la Ligue 1, comme Irvin Cardona par exemple, ne sont pas restés. Il aurait fallu recruter largement et recruter des joueurs expérimentés en Ligue 1. Mais la politique sportive des nouveaux dirigeants a été toute autre. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment pris la dimension de ce qu’était la Ligue 1 en termes d’exigence physique, athlétique et tactique." Selon le journaliste, l'ASSE risque de vivre une saison très difficile... "Je pense qu’il n’y a pas de solution jusqu’à Noël. Que ce soit derrière, au milieu ou devant, jusqu’à présent, il y a des lacunes qui sont trop abyssales pour permettre à Saint-Etienne de se maintenir en Ligue 1".