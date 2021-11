ASSE : Bafé Gomis invite les supporters à rester calmes

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Cet après-midi, les ultras de Saint-Etienne ont prévu de manifester pour exprimer leur mécontentement devant le déroulement des événements, de la dernière place du club à la série de 14 matches sans victoire en passant par la vente. Ils ne pourront faire part de leur colère à Geoffroy-Guichard puisque la LFP a imposé un huis-clos jusqu'à nouvel ordre après les débordements survenus contre Angers (2-2) il y a deux vendredis. Interrogé par Le Progrès sur cette pression des supporters, Bafé Gomis a expliqué comprendre leur frustration mais déclaré qu'elle était contre-productive.

"Je comprends leur frustration. Elle est normale. Mais cette pression ne va pas aider les joueurs, surtout les jeunes. Ils vont perdre en lucidité et confiance. On sait que cela est très important, j’en ai fait l’expérience… Lors de la saison 2008-09, on s’est maintenu à la dernière journée. J’avais eu des accrochages avec les supporters mais ils ont compris que, pour le bien du club, il fallait nous encourager. C’est ce qu’ils ont fait et on a réussi à se sauver. Saint-Étienne possède l’un des meilleurs publics de France, même d’Europe. Quand il joue sa partition, on a pu le voir dans le derby (1-1, le 3 octobre) par exemple, les joueurs n’abdiquent pas."

