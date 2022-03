ASSE : Bajic juge ses débuts à Pau

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Après 15 ans passés à l'AS Saint-Etienne où il a été formé, Stefan Bajic a quitté début février le club du Forez pour rejoindre Pau, pensionnaire de Ligue 2, en tant que joker médical.

Avant le déplacement ce samedi sur la pelouse de Dunkerque, l'ancien gardien des Verts, qui n'a encaissé que deux buts lors de ses quatre premiers matchs disputés avec Pau, a jugé ses débuts avec son nouveau club.

"Ça faisait quasiment un mois que je n'avais pas été aligné. Depuis le match de Coupe de France contre Jura Sud (4-1, le 2 janvier). Mais comme numéro 2, j'avais l'habitude d'attendre plusieurs semaines d'intervalle entre mes matches : je savais que j'allais faiblir au niveau de la concentration en deuxième mi-temps du premier match, ce qui est normal, donc je m'y étais préparé et j'ai réussi à aller puiser un peu plus dans le mental. Notre poste, c'est avant tout de la concentration, rester focus de manière passive quand le ballon est loin et active quand il est proche. Maintenant, j'arrive à tenir 90 minutes. (...) Mon souhait en arrivant ici était d'apprendre à être le plus régulier possible, être capable d'enchaîner un niveau de performance élevé sur 10, 15, 20 matches sur une, deux, trois saisons... c'est ça qui fait de toi un bon, un très bon ou un excellent gardien. C'est là qu'on voit la régularité", a confié Stefan Bajic dans les colonnes de L'Equipe.

