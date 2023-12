ASSE - Guingamp : Batlles annonce le retour de Larsonneur et convoque un petit nouveau !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En conférence de presse, Laurent Batlles a confirmé le retour de Gautier Larsonneur à l’entraînement mais aussi son retour imminent à la compétition. Peut-être dès ce mardi pour accueillir l’En Avant de Guingamp (20h45) !

« Gautier Larsonneur sera dans le groupe et je pense, sur le terrain, a clamé le coach de l’ASSE. Il est en avance par rapport à ce qui avait été établi, on ne prend pas de risques le concernant. Il a envie de jouer et il est prêt. Il y avait un diagnostic de départ et il y a ses sensations et notamment en fonction de sa cicatrisation. Il a de l’avance. Si je vous dis ça, c’est qu’on était en réunion avant pour pouvoir vous l’annoncer. Il faut que le joueur joue avec une totale plénitude de ses moyens, il a fait des spécifiques a Clairefontaine, il s’est entrainé normalement, il a repris il y a deux jours, il a envie de jouer, on ne va pas l’empêcher de jouer. Ça n’a rien a voir avec la situation dans laquelle nous sommes, nous ne prenons pas de risques avec Gauthier, il est prêt. Par rapport à ce qui m’a été annoncé il n’y a pas de problème, il est apte comme l’était Dylan Batubinsika avant Amiens. Il a énormément d’importance, c’est un leader d’équipe, il ne faut pas pour autant lui mettre une pression énorme. Récupérer des joueurs obligatoirement c’est toujours important pour un groupe et pour un entraineur. »

Le jeune Cheikh Fall dans le groupe de l'ASSE

Après cette excellente nouvelle, Batlles a fait un point sur l'infirmerie et les absences. « Benjamin Bouchouari est suspendu, a rappelé le coach de l’ASSE. On avait prévu de faire jouer une mi-temps à Cheikh Fall avec la réserve pour qu’il puisse rentrer dans le groupe avec nous. Il faut qu’il ait du temps de jeu avant de rentrer dans un match et il était important qu’il joue. Il va rentrer dans le groupe. Il y aura surement Antoine Gautier qui sera dans le groupe demain, il a fait l'entraînement correctement ce matin. Il sera de retour avec nous. »

🎙️ Laurent Batlles avant #ASSEEAG 🏥 : "Gautier Larsonneur sera dans le groupe et je pense, sur le terrain. Il est en avance par rapport à ce qui avait été établi, on ne prend pas de risques le concernant. Il a envie de jouer et il est prêt." pic.twitter.com/TPhNJSaz6E — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 4, 2023

Podcast Men's Up Life